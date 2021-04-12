近月不斷簽入內線球員增強禁區實力的網隊，周日再簽下24歲大前鋒A莊遜（Alize Johnson），合約金額最高達410萬美元（約3,188萬港元），球隊17人名單已經額滿。有球迷笑言，網隊陣中已有比歷克格芬（Blake Griffin）和艾迪列治（LaMarcus Aldridge），上仗不敵湖人後即簽兵補強，或被湖人中鋒杜蒙特（Andre Drummond）嚇怕了。

據A莊遜經理人周日向ESPN表示，這位年輕前鋒已同意跟網隊簽下數年總值410萬美元的合約，他此前已在上月底跟網隊簽過2份10日短約，但今次所簽下的是受保障合約，看來表現得到網隊認同，並取得球隊17人名單最後一個席位。他今季為網隊打了6場常規賽，平均上陣13.3分鐘取得7.8分、5.8籃板和1助攻，命中率高達65.7%，4項數據均是生涯最高。A莊遜加盟網隊前，18/19及19/20球季效力溜馬，但合共僅上陣31場常規賽。他於2018年選秀，被溜馬在次圈第50順位最後一個選中。

網隊上周六常規賽主場不敵沒有勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）的湖人，除因K艾榮（Kyrie Irving）被逐及夏登（James Harden）因傷缺陣，更因內線被杜蒙特打爆，後者上陣22分鐘就取得20分11籃板。網隊現時簽入A莊遜補強內線，球迷認為他們是被湖人打怕了。

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