剛首奪菁英盃的東方龍獅周一晚上8時在旺角大球場上演的港超聯乘勝狙擊標準流浪，爭四連勝，以求追近榜首傑志。

東方上周中以2:0擊敗愉園，首奪菁英盃，球隊隨即要集中精神於聯賽，以求繼續向傑志施壓。這支老牌球會目前在聯賽9戰18分居次席，如要威脅衞冕傑志，在餘下賽事不容有失，周一晚次循環聯賽乘勝再遇流浪，目標就是繼首循環後再次擊敗對手。東方上月尾以3:1擊敗流浪。

東方右翼衞李嘉耀賽前表示：「為球會拿下首個菁英盃冠軍固然值得慶賀，不過目前更需將注意力集中於聯賽上。聯賽榜形勢相當緊湊，球隊仍然有機會力爭標，餘下賽事目標爭取每場勝仗，此戰不能掉而輕心。」除李嘉耀外，今仗東方仍有港隊守門員葉鴻輝及黃梓浩重返正選，但艾華頓及杜度因傷料續缺陣。

「兄弟班」流浪在聯賽連和爭標的傑志及理文後，過去兩場先負東方，上場對愉園反勝為敗，近四場不勝，目前8戰7分守在第6位，如想爭上前四爭標組，此戰再遇東方必須搶分，不過該隊傷兵問題嚴重，除中堅基藍馬外，上場入波的祖連奴也有傷，好消息是前鋒亞加斯圖已復操，有望復出助球隊搶分。

港超聯周一賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

8:00pm 東方龍獅[2] vs標準流浪[6] 旺角大球場

票價:$80及$30(長者及學生票)

註:[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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