歐聯八強次回合上演前，2支力爭英超前4的勁旅齊奏凱壯軍心，且均由今季備受抨擊的球員一吐烏氣做功臣。利物浦靠上周中歐聯犯錯的阿歷山大阿諾特補時建功，絕殺阿士東維拉2:1終止主場6連敗；車路士就靠兩名正選不穩的夏維斯與基斯甸普列錫發威，作客4:1大炒水晶宮，助領隊杜曹取得執教藍戰士以來的最大勝仗。

文：盧卡東尼

夏維斯信心增洗水貨污名

車路士上輪對西布朗，意外錄得杜曹上任以來最大敗仗，但一周過後，隨即取得這位德籍主帥上「車」後的最大勝仗。這場4:1擊破水晶宮的比賽，夏維斯貢獻1射1傳，普列錫更梅開二度，兩人今季都未能在隊內穩定上陣，經過今場勝仗後，信心肯定大增。

由於周二又要在歐聯八強次回合在中立場對陣波圖，車仔今戰輪換讓部份球員休息，但近期被杜曹安排踢「假九」的夏維斯就繼續正選，還在八分鐘先在禁區右路妙射替球隊開紀錄；兩分鐘後，此子突破水晶宮防線，傳交普列錫左腳勁射成2:0。車仔於30分鐘靠中堅葛特蘇馬頭槌破網，帶着三球優勢迎接下半場；雖然水晶宮及後由賓迪基扳回一球，但普列錫於78分鐘收穫個人今仗第2球，終領球隊以4:1大捷，保持爭四韌力。

杜曹改造任「假九」角色

去夏由利華古遜轉會車仔，夏維斯未知是否因背負7,100萬鎊的身價及大眾期望，一直未完全融入及適應英超節奏。不過，隨着同樣來自德國的杜曹接替前領隊林柏特，這位中場開始拾回昔日的自信，就今場表現出色，他賽後就指關鍵在於其位置的轉變：「我很喜歡這個『假九』角色，那是適合我的位置。我活動的自由度大很多，當隊友都是具質素的球員時，你在這個位置就很易入球。」只是杜曹認為夏維斯可表現得更好，也鼓勵他要展現更穩定的質素。

杜曹麾下的車路士常被指攻弱守強，但今場大勝某程度是個很好示範，如何解決進攻欠流暢的問題。不只夏維斯，今仗梅開二度兼當選英超官方最佳球員的普列錫，也被寄予厚望為改善進攻的一枚重要棋子。這位因傷患及狀態而缺乏正選的美國隊長，暫時雖只累積四個聯賽入球，但其中3球就在近2仗所入，可見狀態。