熱刺於周日英超大戰主場以1:3不敵曼聯，除失去重要3分，球隊再一次在先入球後敗陣。賽後球評批評熱刺領隊摩連奴的「泊大巴」戰術已經過時，數據也顯示熱刺一領先後便退守的戰術無效，因為該隊今季半場領先次數達16次，全英超排行第2，但半場領先後最後無法勝出的次數達7次，20隊英超球隊中排包尾。戰術過時或是麾下球員未能完全執行摩連奴所想，摩佬亦經常在球隊失利後將責任歸咎其他事情甚至責難他的球員，不和諧氣氛日增。昔日在車路士與曼聯最後日子，將帥不和再被炒的情景，似乎正逐步重演。

以熱刺對曼聯的球賽為例，主隊半場領先後，下半場即選擇退守，控球比率由領先前的56%，跌至37%。受惠於對手「泊大巴」，曼聯球員在熱刺禁區內的觸球次數，也由失球前的兩次，在失球後至完場的時間內增至24次。曼聯射門次數也大增，由失球前只有一次射門，到失球後至完場共有11次射門。

事實上，熱刺今季已非第一次在領先後「得不償失」。該隊今季在英超先入球次數有19次、半場領先有16次，英超排名第二。可惜摩連奴半場後希望能死守至完場的戰術已不靈光，熱刺半場領先最後卻無法勝出的次數達七次，全英超最差，而領先下失分達18分，排英超尾二。最後10分鐘更是熱刺死穴，失球和失分都是英超最多。

擔任今場球評的前熱刺中場哈利列納直言，摩連奴要為熱刺常常先勝後敗負上責任而非責怪上陣球員。列納說：「領隊要負上責任，過去我們說摩連奴是（戰術）大師，他喜歡這稱號並為此而慶祝。如果他認為球隊陣容非理想......那麼，一名偉大的領隊應可找到方法組織好他的球員。我也不認同熱刺球員軟弱，因為今場的陣容中，有8人是在首循環熱刺6:1大勝曼聯時有上陣。當熱刺去年11月排聯賽榜首時，沒有人說他們軟弱。」

前曼聯隊長堅尼則認為，摩連奴堅持在熱刺「泊大巴」的話，只會繼續吃盡苦頭。堅尼說：「如果他仍是想入球後便退守，熱刺這球隊在防守上，包括門將在內，根本不夠好。以前摩連奴的球隊通常會有出色的後衞、有正確意識的中場。但熱刺不夠硬朗，中後場球員根本無法穩守。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波