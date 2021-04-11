上周六NBA焦點大戰湖人作客網隊，兩隊總冠軍熱門球隊對決，被喻為總決賽前哨戰。儘管紫金兵團兩大球星勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）長期休戰，網隊亦有三巨頭之一的夏登（James Harden）缺陣，今場大戰仍然精采。

湖人和網隊的舒路達（Dennis Schroder）及K艾榮（Kyrie Irving）開賽後即展開大鬥法，前者上半場10投7中，只用2節就拿下了19分；艾榮同樣手感火熱，半場已有18分4籃板進賬，但上半場由湖人領先61:58。

惟第3節剩9分41秒時，K艾榮防守舒路達犯規，二人不停互相對鬧，最後各吞兩個技犯雙雙被逐離場，二人均是生涯首次被逐。

2位控衞離埸後湖人即打出一波22:9攻勢，當中全場取20分11籃板的杜蒙特（Andre Drummond）在內線強攻網隊中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge），在博到對方犯規後，更做出「他太細小了」的動作。湖人最後大勝網隊126:101，終止對方主場九連勝。

AD占士有復出時間表

湖人大勝一場後再收到隊醫的好消息，自2月中旬起一直因傷缺陣的AD，預料將在未來10至14天復出，占士則仍要休戰一段時間，但預期亦會在三周內回歸，仍能趕及復出打常規賽，屆時湖人將最少還有10場常規賽，對湖人來說絕對是一大好消息。

文：華弟