周日意甲祖雲達斯主場以3:1大勝熱拿亞，古路施夫斯基、艾華路莫拉達和後備上陣的韋斯頓麥堅尼包辦祖記今場三個入球，而葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）就無波入。他賽後把球衣脫下後疑怒扔在地上發洩，後來由一位小球童拾獲。祖記教練派路賽後就表示，不會責怪C朗的行為。

今場忘帶射門鞋的C朗，在上半場21分鐘祖記一次反擊先食白果，當時費達歷高基艾沙的射門被撲出，C朗成功補射卻中柱，結果莫拉達輕鬆面對空龍射成2:0。隨後C朗都有過不少射門機會，始終無法把皮球送入網。祖記最後大勝3球，卻沒一個入球屬於他。完場哨聲響起後，C朗把身上的球衣脫下然後扔在地上，再從球員通道返回更衣室，其球衣後來被一位小球童拾獲。

後來有消息指，C朗其實是希望把球衣送給那位小球童當作禮物，並不是因沒有入球而發洩。教練派路賽後就回應這位葡萄牙球星扔球衣的事件，並表示不責怪對方：「他想入球，那是很正常的，尤其看見這場比賽他踢出這種表現，這是冠軍球員的態度。」

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