千禧年代經濟不景，不少贊助商紛紛退出球圈，加上班霸南華改組全華班，令本地球壇步入長達六年的冰河時期，偏偏前港將趙俊傑在其時出道，捱盡6年月薪不足5,000元、被迫豉油撈飯的歲月，回望如今被指再陷冰河的本地足壇，他表示：「現在的球員已相當幸福。」

記者/攝影：麥卓溢

在石硤尾長大的趙俊傑自幼熱愛足球，但街場出身的他年少時未曾接受正規訓練。有次在街場被波友點醒，決心朝職業足球發展：「他拿着報紙跟我說翌日二合有青年軍選拔，『你又話想踢波，成15、6歲都唔去考，你點踢波？』」結果他因身型及速度上乘被李輝立相中，很快就入選港青，可謂少年得志。2000年，趙獲球隊以月薪2,000元簽做學徒，正式踏上職業球員之路，該季二合更擊敗快譯通捧走高級組銀牌冠軍。仕途看似平步青雲，不料季後因球市低迷退出甲組：「球隊突然退出，當年在球圈人生路不熟，但自己又想繼續踢，很迷惘。」

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沙士過後巨型班薪照減

趙遂改到流浪跟操，惟隊中太多年輕球員，他只好輾轉到花花落班。雖同為甲組隊，但其時球圈正處冰河期，本借用花花會籍作賽的快譯通亦在同年退出，花花只能以「蚊型班」姿態重返甲組，在快譯通、二合及保濟丸散班下接收不少當打失業兵，當年李思明、招重文，甚至「Die for Hong Kong」的金判坤亦在陣，「當年他在左路速度很快，不時推落底傳中，罰球又厲害，像加里夫巴利一樣。」趙憶道。當年甲組連同內地球隊香雪製藥，才勉強湊夠七隊開賽，僧多粥少下球員欠叫價力，只能捱低薪踢波：「像招重文一般厲害的球員都只得數千月薪，我們就更低，印象中只有2,000元。」

趙俊傑季後轉投「升班馬」福建爭取機會，球隊班費僅百餘萬，但仍簽入黃展鴻、艾馬遜及拿美利斯等具經驗戰將，在朱志光帶領下首兩季偶有佳作，惜最終仍要降班。三年間，趙雖由後備打上正選，但香港經歷「沙士」後百業蕭條，低迷球市未見好轉，其月薪由最初的3,000元，至第3年才加到4,200元：「不止我，就算晨曦、愉園等巨型班球員都減薪，當年所有球員都很刻苦，坦白說交通已佔大部份人工，剩下的糧可以幹甚麼？」

偷用學生票球會打地鋪

當年為慳錢扭盡六壬，乘地鐵時偷用學生票、與隊友溫遠雄在球會會址「打地鋪」慳車錢、甚至以薯片及豉油撈飯充飢：「當年父母經常外出工作，多數嫲嫲照顧我，如她沒空煮飯，我就經常薯片、豉油撈飯就當一餐。」聞者或已覺慘情，更甚是當時不少球會為縮皮，1年只出10個月糧，令球員休季期仍要為兩餐奔波，「為甚麼做職業球員只是做10個月？」趙無奈自問。為生計，趙俊傑只好暑假早上到餐廳做兼職，收工後游水、踢波加操保持狀態，「剛巧餐廳有員工福利有泳池游水，反而這樣因禍得福練壯了。」他笑道。當年20出頭的他為追夢捱盡苦不堪言的日子，無數次在獨處時偷偷落淚：「除可以在旺角場比賽，會有記者外，你完全感受不到在踢職業球隊。」

福建降班後，趙俊傑自覺技術不足，但勝在態度搭夠，心想應未至於無班可落。無奈當年港甲縮班至八隊，當中包括內地球隊聯華及香港08，令他與隊友難有容身之所。最終他在李炳雄及林嘉緯推薦下加盟流浪，但待遇卻倒退至幾年前的月薪3,000元：「坦白說我真是沒能力，低人工是合理，雖球會肯給我機會，但卻因球市差沒有資源，踢不踢就自己決定。」

大埔包食宿窮得最開心

反覆思量後，趙俊傑決定兩邊走，一邊跟父親做水電，一邊踢職業足球，但亦難免分身不暇，試過因工作缺席操練被扣糧，心灰意冷下萌退意：「一來錢少，二來辛苦，有時練習完又要開夜班，加上能力不足，出場機會少，第一次想過放棄。」在甲組打滾5、6年，球隊未見成績、待遇又差，雖家人未有着他放棄，但同樣替他擔心，「到底你踢波有冇前途？」

幸好有恩師李炳雄開導，令趙茅塞頓開：「他跟我說：『林嘉緯最叻係控住個波，你最叻係死纏爛打，你咪搶贏個波畀林嘉緯，唔需要理人點睇。踢波係你家陣先做到，老咗就冇機會。』」在流浪堅持多一季，06/07球季他在港青隊友陳思榮介紹下轉投「升班馬」和富大埔，月薪終觸及5,000元大關。雖談不上好條件，但在球會包食宿下，趙與隊友每日恆常練習、回宿舍休息、晚飯後加操，過着未有過的球員生活，「在大埔的日子最像運動員，雖然人工不高，但很開心。」同年前南華足主羅傑承回歸，並以千萬班費組軍，帶動本地球壇漸趨復蘇，走出多年冰河期。

不信球市再陷冰河期

趙俊傑的仕途亦隨球市上揚，效力大埔四年，他奪得足總盃冠軍及聯賽季軍，更有機會在亞協盃亮相，離開大埔後在公民、元朗及理文等亦爭到正選，甚至有機會披上港隊球衣（見另文）。苦苦堅持多年，總算守得雲開。如今回望，他仍視當年經歷為人生磨練，「人不可能所有事都一帆風順，當年冰河期很多球員離開，但仍有不少人給我機會，令我捱過艱難時期，才成就今日的我，做人要知足。」

去年元朗、大埔及富力先後退出港超聯，其時有論者形容本港球壇將再次步入冰河期，趙俊傑作為過來人就持相反意見：「較有規模的傑志、東方及理文都銳意大搞，球市『差極有個譜』，加上球員待遇比當年好很多，不少年輕球員都有上萬人工，只要有人投資，很難倒退回當年情況。」事實上，近月本地賽事入場人數不跌反升，更有三場港超聯賽事高掛紅旗，正好應驗趙的看法。球市是否回春或需時間驗證，「只要球員努力，做好職業球員應有表現及態度，自然有球迷入場，我不相信球市會再落入冰河期。」