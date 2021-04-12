出爐菁英盃冠軍東方龍獅今晚在港超聯苦戰至完場前一刻，由基頓把握流浪防守嚴重犯錯建功，以2:2逼和標準流浪。

上周擊敗愉園首奪菁英盃的東方受傷兵困擾，今晚在旺角場762名球迷變陣爭四連勝，前線改由辛祖、費蘭度及林恩許攻堅，中場利馬休戰，迪高退居後備，而馮慶燁代替艾華度與基頓合組中場防線，另外，李嘉耀及翟廷峯重返正選陣容。

至於流浪同樣變陣，盧均宜改踢中場，以支援林嘉緯及陳肇鈞，以加強中場組織及控制力，前鋒亞加斯圖及中堅基藍馬同時復出。流浪開賽初段取得主動，戰至17分鐘，東方隊長梁振邦禁區內施射僅出界。東方中段取回主動，可惜稍欠運氣，費蘭度在35分鐘近頂中柱，而辛祖在完半場前禁區內施射被流浪守門李溢晉托出，兩隊半場打成0:0。

易邊後，東方只花4分鐘便開紀錄。東方射手辛祖禁區內控定射入。東方本有機會擴大優勢，可惜黃威在53分鐘近頂門中楣，更不幸是一分鐘被流反擊機會，前鋒亞加斯圖快放至禁區射成1:1。東方失守後，隨即換傷癒的鍾偉強，可是未見成效在58分鐘再因防守鬆懈，倒戈林嘉緯前場輕鬆交右路的祖連奴中，再衝入禁區接應，無人看管第一時間抽射上角入網，流浪反先2:1。

補時4分鐘，東方最後一擊，辛祖右路傳中，流浪守門員李溢晉出迎接球與中堅杜格拉斯相撞，皮球彈橫，基頓輕易射入空門，追成2:2完場，和波後10戰19分，落後榜首多踢一場的傑志6分，而東方周六下午在旺角場對理文，而流浪9戰8分守在第6位，周日對南區。

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