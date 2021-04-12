阿仙奴周日在英超作客以3:0大勝錫菲聯，各項賽事連續14場失球走勢終告一段落，自1月底0:0賽和曼聯以來首次零封對手。領隊阿迪達賽後表示滿意槍手表現，並認為是周四在歐霸盃8強次回合對布拉格斯拉維亞很理想的備戰。

阿仙奴今場是憑拿卡錫迪先後在下、下半場建功，加上加比爾馬天尼利亦有一球進賬而以3:0輕取榜尾的錫菲聯。阿迪達說︰「這是對周四一仗理想的準備，之前有很多場未能零封對手。」

阿迪達又表示很滿意球隊演出，「我們射入了一些漂亮入球並且如我們所想的控制着比賽。我們踢出了高水平，很有效率。」他又謂︰「布卡約沙卡，我們最不需要的是另一名傷兵，但他感到大腿有點不妥，馬天尼利扭到了足踝但他很堅強。對布拉格斯拉維亞，拿卡錫迪錯失了兩個大好入球機會，他需要那些入球，他踢得很出色。」

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