熱刺周日英超主場以1:3不敵曼聯，今場為熱刺先開紀錄的前鋒孫興民，只能眼白白看着球隊被追和兼被反勝。這位南韓前鋒賽後受訪時幾乎難過得想哭，表示自己真的很想贏。今場他被曼聯中場麥湯米尼侵犯後倒地亦成為網上熱話，但有網民以種族歧視的說話辱罵他，熱刺就嚴正發出聲明警告，並表示球會將力撐孫興民。

孫興民於上半場33分鐘被麥湯米尼侵犯，致紅魔前鋒卡雲尼的射門無效後，隨即於40分鐘為熱刺打開紀錄。其拍檔哈利卡尼首先把皮球直線傳予中場盧卡斯莫拉，後者再橫傳助孫興民輕鬆推射得手，熱刺射成1:0。惟熱刺下半場竟連失3球，孫興民對球隊表現感到失望，更直言自己很難過、很想贏。他賽後接受訪問時一度掩臉，幾乎難過得哭出來，他說：「真是一個令人難過的下午，其實我不在乎進球的事。我很想贏，尤其上場作客鬥紐卡素，我剛剛傷癒後備上陣，我們當時領先，最後卻被對手逼和。我真的不知道可以說甚麼，我很抱歉也很內疚，我知道那些支持我們的人都很失望，甚至比我們更失望，因此我很抱歉，同時我真的很想、很想贏。」

熱刺落敗後僅在聯賽榜排名第七，距離歐聯資格又遠了一步，孫興民失望地說：「我知道要說『保守正面吧，我們會全力以赴』這些話很容易，我真的很希望今季能以好成績完季，真的很想。距離前4有6分差距，我們要贏之餘，還要等其他球隊失分，我們真的要竭盡全力。我知道自己這樣好像很瘋狂，但足球就是講求戰績。若我們贏了我會很高興，若輸了我會不開心2、3天。我們要在周五鬥愛華頓反擊。」

孫興民在卡雲尼被VAR取消入球的事件後，成為網民攻擊對象，更有人以種族主義言論辱罵他。熱刺就在官方Twitter發聲明指：「又一個比賽天，有多一位球員遭受可惡的種族歧視，我們將和英超賽會進行全面調查，以定出下一步最有效的行動。我們全力支持你，Son仔。」

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