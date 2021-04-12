下月13-16日在將軍澳香港單車館舉行的第一屆UCI（國際單車聯會）國家盃（Nations Cup），吸引約440名海外車手及教練、職員報名參加，包括單車強國德國、英國、意大利、德國及奧運東道主日本等，比賽將採「賽事泡泡」進行，現有人有地，只欠政府批准，包括可豁免海外車手及職員抵港後21日隔離，香港單車總會主席梁鴻德表示，最遲本周內要有答覆。

今次賽事預算約600萬港元，包括100萬港元「泡泡」使費，車手及隨隊教練、職員將入住靠近香港單車館的兩間酒店，車手抵步後獲得陰性檢測結果的，會有專車接載至該兩間酒店，比賽期間有專車接送來回酒店及單車館，車手不能像以往自己騎單車從酒店去單車館等等。

第一屆國家盃取替以往的世界盃，原定有三站，包括三月的英國威爾斯、下月中香港站及六月初哥倫比亞卡利站，但英國站因疫情關係及入境限制無奈取消，國際單車聯會（UCI）十分期望香港站能如期舉行，新任的傑運「星中之星」李慧詩上周六獲獎後亦提到國家盃，表示期望能順利舉行，是她出戰八月初東京奧運場地單車凱林賽及爭先賽前一個跟海外車手交鋒的好機會。

一眾車手們因疫情濶別賽場一年多，大家都想知道彼此的現況如何，德國的應屆世界雙料冠軍（凱林賽及爭先賽）軒絲、英國的里奧爭先賽銅牌瑪珍治、法國的歌絲等大有機會隊來港，只可惜30歲的澳洲名將摩頓近年受傷患影響，這段疫情期間宣佈退役。

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