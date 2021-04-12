周日英超上演前四關鍵戰，韋斯咸憑連格個人梅開二度和查洛保雲的入球曾領先三球，但李城有伊恩拿祖個人梅開二度為李城追成2:3，但最終韋斯咸亦以此比數贏下比賽全取3分，重奪聯賽第四位。落敗的「狐狸」領隊羅渣士賽後表示，隊內有球員因違反武漢肺炎的檢疫規定而被會方內部罰停賽一場，而英國傳媒就指是今場缺陣的占士麥迪臣、艾約斯佩雷斯和咸沙袓靴里三人。

羅渣士說：「我加盟李斯特城的目標，是將狐狸打造成在球場內外都是第一流的球會。球隊今季表現出色，並處於季尾的衝刺階段，但有球員明顯不達標。今天缺陣的球員本應在對韋斯咸時會有上陣機會，結果卻因為他們的行為而缺陣。」

雖然羅渣士沒有點名說是那三名球員違反武肺檢疫規定，但英國傳媒指是中場主將占士麥迪臣、前鋒艾約斯佩雷斯和中場咸沙袓靴里，而三人非但沒有被派上陣，就連後備名單內也沒有他們名字。羅渣士則透露，會方沒有要三人繳交罰款，只內部處分罰他們停賽一場了事。羅渣士說：「有事情比足球更重要，而球員需要尊重國家的規定和價值。事情已告一段落，他們三人會被列入周末足總盃四強對修咸頓的大軍名單內。」

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