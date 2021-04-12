周日NBA常規賽快艇主場迎戰東岸榜尾的活塞，當家球星尼納特（Kawhi Leonard）今場獲准休息，擔大旗的保羅佐治（Paul George、PG）交出「準雙雙」32分和9助攻，「細摩」馬卡斯莫里士（Marcus Morris）亦攻入今季新高的33分，協助快艇以131:124擊敗活塞，勇奪五連勝。

快艇今戰已是四晚內第三場賽事，尼納特獲球隊批准休息，但其餘球員未受緊密賽程影響，今戰全隊有7位球員得分上雙，包括5位正選球員。近日受腳趾傷患困擾的PG今場表現不俗，整晚25投12中拿下32分3籃板和9助攻，連續3場常規賽得分超過30分，共轟入101分。前鋒馬卡斯莫里士亦是今場發揮出色的球員，攻入本季新高33分的他，只差5分就追平其職業生涯最高得分，他今戰更射入6記三分球，生涯累積射入三分球超越1,000球。快艇今場整體命中率高達62.5%，但意外在賽事大部份時間落後，最多更被活塞領先過12分。但靠PG末節交出關鍵6分，快艇成功收下5連勝。

同日常規賽金塊主場大戰塞爾特人，控衞謝美梅禮（Jamal Murray）因膝傷連續缺陣第四場，全能中鋒祖傑（Nikola Jokic）儘管整場15投僅6中，三分球更2射0中，仍交出「三雙」17分10籃板和11助攻，帶領金塊首三節一直領先。惟金塊於第三節後段起被綠軍打出一波3:31的誇張攻勢，第4節整節得分更只得8分，最後反輸塞爾特人87:105，8連勝走勢被終止。

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