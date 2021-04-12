曼聯在周日英超再一次在先失守下反敗為勝，作客熱刺以3:1反勝。今仗已經是曼聯在今季第9次先失波最終全取3分。紅魔在今季聯賽曾有14場比賽先失波，當中竟有多達10場最終能避免落敗，9仗更是全取3分，從先失守的比賽最終取28分，目前是英超史上「後勁王」第3位，有機會挑戰01/02球季紐卡素的紀錄。

01/02球季有英超累積入球紀錄保持者舒利亞與已故威爾斯球員史必在陣的紐卡素，該季有多達23場聯賽先失守，最終能取得10勝4和9負成績，共錄得34分收穫。如果曼聯在球季餘下聯賽能再上演兩次像周日的先失守再反勝，便能追平這紀錄。曼聯擅於扭轉劣勢並非空談，歷來五支單季從先失守最終取得最多分數的球隊中，曼聯便佔去3席，其餘球隊除紐卡素外，還有10/11球季的西布朗，後者在該季佔大部分比賽都要在落後下踢逆境波，多達30仗失守，神奇的是西布朗在該季在這劣勢下能拿下27分，並以積分榜中上游位置完成球季。

英超史上最強後勁王TOP5

#1 紐卡素（01/02球季）

先失守比賽最終取得分數：34分

先失守場數：23場（10勝4和9負）

場均積分：1.48分

該季最終排名：第4位

#2 曼聯（12/13球季）

先失守比賽最終取得分數：29分

先失守場數：16場（9勝2和5負）

場均積分：1.81分

該季最終排名：冠軍

#3 曼聯*（20/21球季）

先失守比賽最終取得分數：28分

先失守場數：14場（9勝1和4負）

場均積分：2分

該季最終排名：？

#4 西布朗（10/11球季）

先失守比賽最終取得分數：27分

先失守場數：30場（6勝9和15負）

場均積分：0.9分

該季最終排名：第11位

#5 曼聯（99/00球季）

先失守比賽最終取得分數：24分

先失守場數：15場（6勝6和3負）

場均積分：1.6分

該季最終排名：冠軍

*球季未完結

曼聯今季英超反吸賽事

日期／對手／先失守時間／最終比數

11/04/21 熱刺（客） 40分鐘 勝3:1（+3分）

04/04/21 白禮頓（主） 13分鐘 勝2:1（+3分）

14/02/21 西布朗（客） 2分鐘 和1:1（+1分）

20/01/21 富咸（客） 5分鐘 勝2:1（+3分）

17/12/20 錫菲聯（客） 5分鐘 勝3:2（+3分）

05/12/20 韋斯咸（客） 38分鐘 勝3:1（+3分）

29/11/020 修咸頓（客） 23分鐘 勝3:2（+3分）

07/11/20 愛華頓（客） 19分鐘 勝3:1（+3分）

17/10/20 紐卡素（客） 2分鐘 勝4:1（+3分）

26/09/20 白禮頓（客） 40分鐘 勝3:2（+3分）

總計後勁得分：28分

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波