美斯係西班牙國家打吡嘅入球紀錄保持者，一共為巴塞隆拿射入26球，但原來自死對頭基斯坦奴朗拿度（C朗）離開對手皇家馬德里後，唔知係咪因為咁冇晒動力，美斯就冇再喺國家打吡入過波。嚟到上周六兩隊再碰頭，呢位球王又再入球同助攻交白卷，球隊最終亦作客以1:2落敗，今季正式被雙殺，聯賽爭冠呼聲大跌，外界仲擔心心灰意冷嘅美斯，可能會因呢場失利而決定季尾離開，換言之呢場波可能已經係美斯生涯最後一次亮相國家打吡。

皇馬今場13分鐘先由賓施馬後腳建功，踢到28分鐘，卻奧斯主射罰球省中對方守衞改變方向入網，將比數增添至2:0。巴塞換邊後先由後防小將奧斯卡文古沙追番球，至於美斯喺呢場雨戰中就冇乜建樹，唔知係咪同隊友配合唔到，只得一次角球直射中柱彈出，而且尾段仲被鏡頭影到成身濕晒嘅佢，喺場內凍到打冷震，搞到要去場邊換衫。

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巴塞作客輸1:2慘遭雙殺

皇馬最終雖然有卡斯米路2黃1紅被逐，但都保到勝局到完場。第45次喺國家打吡上陣嘅美斯，雖然家陣已經同對方因傷缺陣嘅隊長沙治奧拉莫斯，一齊列為國家打吡歷來上陣最多嘅球員，但已連續七場國家打吡食白果，講起都有啲尷尬。追溯番佢對上一次對皇馬入波，已經係2018年5月6日，當時雙方賽和2:2，C朗亦射入一球，呢場係C朗落「艦」前最後一場國家打吡。冇咗勁敵嘅激勵，美斯往後7場射咗21腳，但就一球都入唔到。雖然早前巴塞由拿樸達再做會長，傳美斯可能會轉軚續約，但今場失利後，巴塞西甲19輪不敗終止，仲俾宿敵皇馬趕過，加上歐聯又出咗局，令外界都擔心美斯夏天始終會走人，唔知如果周六巴塞喺西盃決賽對畢爾包拎番個錦標，又會唔會令佢回心轉意？

施丹：球隊體能就到極限

皇馬就繼07/08球季後再喺聯賽雙殺巴塞，對上10次皇馬雙殺巴塞，有九次最終都可以贏到西甲，加上馬德里體育會下半季走晒樣，令佢哋今季衞冕突然本錢大增，尤其賓施馬家陣咁勇，連續七場聯賽都有入波。不過教練施丹就唔敢咁老定，賽後話因為賽事咁密，驚球隊體力到極限，不過可能都係想幫球員減吓壓。