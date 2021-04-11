拿卡錫迪周日梅開二度，個人在英超的入球達到50球里程碑，加上加比爾馬天尼利亦建一功，協助阿仙奴作客以3:0大勝榜尾的錫菲聯，保持出線來季歐洲賽事的希望。

阿仙奴今場錯過了好幾次入球機會後，33分鐘在錫菲聯禁區附近組織流暢的攻勢，拿卡錫迪接應湯馬士柏迪傳球後傳交布卡約沙卡，後者橫傳禁區邊的丹尼施巴路斯，施巴路斯後踭助攻，拿卡錫迪近射得手為阿仙奴打開紀錄，完半場槍手亦以1:0領先。

換邊後，拿卡錫迪在56分鐘接應尼高拉斯比傳送後在禁區邊射斜。69分鐘，阿仙奴有沙卡傷出，要由韋利安入替，不過2分鐘後，槍手擴大領先優勢。隆特史譚在後場傳球失誤，尼高拉斯比比截得皮球後殺入禁區施射，皮球被主隊門將蘭斯達爾撲出，但馬天尼利補射中鵠，自2020年1月以來首度入球，助槍手領先2:0。

完場前5分鐘，拿卡錫迪接應湯馬士柏迪妙傳後在禁區邊單刀射入，射入今季在聯賽的第13球以及效力阿仙奴以來在英超的第50球，之前各項賽事連續14場失球的阿仙奴終於得以保持不失球，以3:0大勝錫菲聯。拿卡錫迪是第六位為單一球隊射入英超50球的法國球員，當中有四人是效力阿仙奴時期獲此成就，而之前三人分別是亨利、基奧特和皮利斯。

阿仙奴領隊阿迪達賽後對球隊表感到滿意，並指球隊之前已很多場未能零封對手，這是周四在歐霸盃8強次回合對布拉格斯拉維亞很理想的備戰。目前，阿仙奴31戰得45分升上英超第九位，落後排第六的利物浦7分，只得14分的錫菲聯繼續包尾。

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