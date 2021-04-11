周一英超，愛華頓作客白禮頓。「拖肥糖」上仗賽和水晶宮終止了三連敗頹勢，加上今季作客表現比主場好，今仗面對下游的白禮頓，受讓平/半絕對可撐，要下盤。（球賽編號：星期一15；now621台明日3:15am直播）

愛華頓上仗主場鬥水晶宮，雖被對方尾段追和痛失兩分，但畢竟終止了三連敗，算是國際賽期後一個不俗的開始。上仗傷癒復出的占士洛迪古斯即有「士哥」狀態不俗，預計今仗會繼續與前場孖寶卡維特利雲和李察利臣攻堅，攻力不成問題。葡萄牙中場安祖高美斯因傷缺陣，但拖肥板凳深度尚算足夠，基菲爾施古臣可候命外，養傷多時的科特迪瓦中場桑基巴文上仗亦已後備上陣。

另邊廂，白禮頓上仗作客被曼聯反勝2:1，兩連勝告終有損士氣。事實上，球隊近期在主場表現反覆，近3仗僅得1勝2負。對賽往績方面，白禮頓近兩次面對愛華頓全敗，加上拖肥糖近10場作客賽事僅1敗，下盤絕對可取。

同日，修咸頓作客力爭護級的西布朗，主隊上仗雖大勝車路士5:2，但大部份時間多打一人。至於修咸頓上仗鬥般尼，在先落後2球的情況下仍以3:2熱血反勝，陣中兩位射手丹尼艾格斯和列特文各交出1傳1射狀態大勇，加上領隊哈辛赫圖賽前揚言會以新陣式應戰，似乎今仗有備而來。再者，修咸頓近五次鬥西布朗全勝，今仗讓平/半撐上盤。

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