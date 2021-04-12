今屆亞冠盃分組賽將繼續採用賽會制，亞洲足協（AFC）將會對每支球隊發放15萬美元（約116萬港元）的作客比賽津貼。另外，今屆賽事的總獎金亦由上屆的3,100萬美元提升至3,700萬美元（約2.8億港元）。

亞冠盃西亞區分組賽將於本周展開，西亞區5組賽事將分別於沙地阿拉伯、阿聯酋和印度3個國家進行。AFC早前宣佈，將會向各組主辦賽事的球會發放100萬美元的津貼，用作安排賽事期間的檢疫、訓練及比賽場地的費用。至於其他參賽球隊亦會獲得15萬美元的津貼，資助球隊作客期間的食宿安排。

安照AFC的計劃，今屆亞冠盃的總獎金將會由上年的3,100萬美元提升至3,700萬，每支球隊在分組賽期間每贏一場可獲6萬美元獎金，和波獎金則為1萬美元。到淘汰賽階段時，每場比賽獎金亦會提高，冠軍球隊的獎金將會高達400萬美元、亞軍獎金則為200萬美元。

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