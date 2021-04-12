《ESPN》周日報道，勇士新秀中鋒韋斯文右膝半月板撕裂，有可能會提早收咧。

20歲的韋斯文是2020年NBA新秀榜眼，他在上周六勇士擊敗火箭的NBA常規賽第二節比賽中，在入樽時遭火箭前鋒K馬田Jr（Kenyon Martin Jr.）封截並於落地時受傷而退下火線。

勇士周日在官方Twitter透露，韋斯文進行了磁力共振（MRI）檢查，顯示右膝半月板受傷，結果正進行進一步評估，將會在適當時間公佈更多訊息。《ESPN》的Adrian Wojnarowski則引述消息人士報道，韋斯有可能會缺席餘下的常規賽。

韋斯文今年2月曾因為手腕受傷而休戰三星期，他今季場均上陣21分鐘，場均獲11.5分及5.8籃板進賬。

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