熱刺周日在英超上半場領先一球下，被到訪的曼聯在下半場連入三球而以3:1反勝，今季在英超第10次落敗，是領隊摩連奴執教生涯首次在聯賽單季輸10場。不過，摩連奴賽後表示，熱刺今場是不應該落敗。

摩連奴對今場比賽的一些決定並不滿意，又認為保羅普巴應該因為上半場的犯規而領到紅牌。摩連奴說︰「我們輸給了一支很出色的球隊，但我認為我們不應該輸。當然，他們在下半場作出了很強的回應，但在1:1的時候我們有很好機會領先2:1，而在落後1:2後，我們有很好的機會，但那一球中柱。所以我們一直都仍然有機會，直到最後時刻他們射入了那一球，因此我認為我們不應該輸。」

摩佬又稱︰「我的意見是我們不應得到這個結果。我們不夠運，因為普巴應該因為向奧里亞開㬹而領紅。」雖然球隊不敵紅魔，但摩連奴指最重要是態度，而他看到球員們在比賽中全力以赴。

於2000年展開執教生涯的摩連奴，是首次領軍在主場不敵曼聯，而熱刺今季在英超賽事領先之下失了18分，僅次於白禮頓（20分），亦平了摩連奴在英超執教的單季紀錄。

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