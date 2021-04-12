上屆金球獎得主兼拜仁慕尼黑首席射手羅拔利雲杜夫斯基，上月代表國家隊波蘭出戰國際賽時受傷，失去這名32歲的王牌前鋒的上屆歐聯冠軍拜仁，上周就在歐聯8強首回合，主場以2:3不敵巴黎聖日耳門（PSG）。周二力求衞冕的拜仁將要作客PSG踢8強次回合，周一拜仁就在官網宣佈，羅拔仔自上月受傷後終於首次復操，但仍然未能趕及生死戰復出。

拜仁在官網上傳了羅拔仔在雨雪下傷操的相片，並發文表示：「羅拔利雲杜夫斯基正努力從膝傷之中回歸，這名拜仁首席射手周一早上在慕尼黑的雪天下，完成了首課跑步訓練。利雲杜夫斯基是從國際賽期代表波蘭受傷後回歸，但他仍然無法趕及周二歐聯八強次回合作客PSG的賽事。」

現年32歲的利雲杜夫斯基，是在上月世盃外的代表波蘭3:0擊敗安道爾時，雖然個人梅開二度，但戰至63分鐘卻因膝傷退下火線，最終錯過了拜仁近兩周的賽事，包括歐聯首回合的大戰，預料剛剛才完成首課跑步訓練的羅拔仔，將不可能短期內復出，德甲官網預計羅拔仔最快要等到下周二，拜仁主場對利華古遜的德甲賽事，才能正式復出，料前PSG舊將祖普莫亭將會繼首回合後，周二再度頂替羅拔仔為拜仁正選出戰。

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