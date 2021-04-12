曼聯周日英超作客3:1擊敗熱刺，其實紅魔早於上半場首個中目標的射門已成功先開紀錄，但卡雲尼的入球因麥湯米尼侵犯熱刺前鋒孫興民在先，被判入球無效。賽後有聲音指，麥湯米尼這次犯規理應被罰黃牌，惟本身已有一張黃牌的他幸運無事。而前曼聯隊長堅尼亦表達不滿，認為麥湯米尼的動作沒有犯規，更稱「這樣都犯規，大家都不用踢球了。」

曼聯今戰首個中目標的射門出現在上半場33分鐘，麥湯米尼在右路與前鋒拉舒福特對傳其間，引來孫興民上前防守。但麥湯在推進皮球時右手打中孫興民面部，後者痛苦掩面倒地，球證未有吹停比賽。麥湯把球橫傳給左路的中場費特洛迪古斯，後者再傳予禁區頂的保羅普巴，然後交給突破成功的卡雲尼門前破網，為曼聯射成1:0。事後孫興民才慢慢站起來，球證Chris Kavanagh翻查VAR後，最終判曼聯入球無效。是次犯規引起球壇熱烈討論，有人認為上半鐘18分鐘已獲得一張黃牌的麥湯米尼，理應再因侵犯孫興民領兩黃一紅被逐。熱刺領隊摩連奴賽後表示，普巴亦於上半場7分鐘用手肘打中奧里亞面部，有機會直接領紅被逐。

但在天空體育擔任評述員的前曼聯隊長堅尼就不滿，他表示：「我真的有點驚訝，如果這樣都算是犯規的話，我們都不用踢球，可以回家了，真的奇怪。一個像孫興民的球員在草地上碌來碌去，那真的令人很尷尬，那不可能是犯規。公平一點說，拉舒福特其實兩分鐘前也做過同樣的事，但兩位球員都只是大叫。球證蒙受很大壓力，他們每次判決都要考慮得非常清楚，但今次很明顯他判錯了。」

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