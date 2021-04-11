周日英超重頭戲，熱刺主場鬥曼聯的大戰。今場曼聯上半場已食一次詐糊，不過熱刺就靠孫興民先開紀錄，可惜熱刺下半場又再次表現走樣，令到曼聯連入三球反勝3:1，聯賽的作客不敗紀錄延長至22場，至於對手熱刺的來季歐聯夢相信已經遙不可及。

此役上半場兩隊其實互有攻守，各項數據其實也平分秋色，不過兩軍考慮到對手的反擊能力，故一開始雙方都不願壓得太前進攻，所以兩隊經常出現中場逼搶的場面。戰至34分鐘，本來卡雲尼接應保羅普巴的直線入球在先，只不過入球前麥湯米尼曾在擺脫孫興民時打中後者的臉部，所以經過球證查核VAR後入球被推翻。至於今次「打臉事件」主角之一的孫興民，成功救回熱刺一命後，就在6分鐘接應盧卡斯莫拉的橫傳輕鬆射成1:0。

換邊後熱刺又開始採取較為保守的策略，令到急需修復失地的曼聯開始搶得不少攻勢，而且每一次攻勢都越來越入肉。55分鐘普巴在左路一次傳中讓麥湯米尼的撞射，其實當年熱刺的防線已經拉響警號，怎料2分鐘熱刺的防線就出現問題，被費特洛迪古斯與隊友一次撞牆配合輕鬆突破防線，即使卡雲尼的射門被撲出，仍有費特自己補中。入球後的紅魔越踢越順，幾次埋門都成功造出威脅，要不是洛里斯今場表現穩定的話，相信熱刺在下半場早早就要失多兩球。直至格連活特上陣後，熱刺的反擊基本上已經不復見，而且亦靠「綠木」右路傳中，由卡雲尼一球飛身插水式頭槌頂入，加上格連活特埋齋，助紅魔3:1全取3分。。

今場過後熱刺距離前四已經有6分差距，要獲得來季歐聯資格的機會極細，未知到底首席射手哈利卡尼是否已經決定離隊的決定。

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