周日意甲賽事，祖雲達斯主場迎戰熱拿亞。主場出擊的祖記此役場面上佔優，開賽早段就有古路施夫斯基射入近4個月的首個入球，加上艾華路莫拉達以及後備上陣的韋斯頓麥堅尼建功，助祖記主場3:1輕取熱拿亞，在積分榜上繼續緊追第2位的AC米蘭。

開賽5分鐘祖記就已經先開紀錄，古達度在右路壓落底後回傳，古路施夫斯基撞射遠柱得手。領先後的祖記繼續向前施壓，19分鐘莫拉達禁區頂一腳勁射高出，不過2分鐘後祖記一次反擊，費達歷高基艾沙的射門被撲出，然後基斯坦奴朗拿度（C朗）補射又中柱，最終令到莫拉達輕鬆面對空龍射成2:0。隨後基艾沙以及C朗都有過射門機會，可惜無法攻破馬迪亞比連把守的大門，半場祖記領先2:0。

換邊後早段熱拿亞突然發難，前鋒施卡馬卡一次單刀機會被撲出後，這位熱拿亞射手於49分鐘接應角球頭槌頂入，為熱拿亞追近至1:2。祖記於67分鐘接連換入保羅戴巴拿及麥堅尼，麥堅尼更在入替後2分鐘突破越位陷阱，單刀赴會射成3:1，比賽尾段阿歷士辛度接應戴巴拿直線，在禁區內的射門再被比連撲出，最終祖記保住3:1的勝局全取三分。

同日另一場賽事，上輪不敵祖雲達斯的拿玻里，此役憑着法比安彭拿以及域陀奧森漢在87分鐘的入球，以2:0輕鬆擊敗森多利亞成功反彈；至於拉素作客維羅納一仗，前者就要鬥到補時階段才靠米連高域沙域的頭槌絕殺對手，取得聯賽4連勝。

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