西維爾雖然近季西甲作客切爾達輸多贏少，不過周一到訪時，適逢對手陣容不整，加上這支聯賽四哥又剛擊敗榜首馬德里體育會，士氣甚佳，今役勝望濃，「讓球」西維爾只少讓平/半必捧上盤，並補西維爾勝2:0的波膽。（球賽編號：星期一13；now632台明日3:00am直播）

目前以29戰得58分穩守第4位的西維爾，雖然對上4場作客只得2和2負，但其實球隊近況不算差，近4場聯賽共獲3勝1和，其中上仗剛以1:0氣走到訪的1哥馬德里體育會，士氣為之一振，周一作客切爾達當然要乘勝搶分。雖然西維爾近6次訪切爾達只得1勝2和3負，不過，球隊今役幾近「夫添」，只得後衞沙治奧艾斯古迪路一名傷兵，亦即是說，主力如前鋒安尼斯利、中場奧甘波斯及蘇素等全部可以候命，實力強勁。有一點值得留意的，是西維爾近仗作客讓平/半的盤路甚佳，近七場作客讓平/半，有六場都波盤齊贏（見附表1）。

切爾達遇強腳軟博2:0

切爾達以29戰得37分排第9（未計周日戰果），近10場僅2負，加上近屆迎西維爾往績好，今役主場受讓似乎頗筍；不過，切爾達今役不單有前鋒安利摩亞等三名傷兵肯定缺陣，又有後衞謝臣梅利路被罰停賽，而中場奧古斯圖蘇拿利及後衞尼斯達阿拿祖亦上陣成疑，陣容其實頗殘。另外，切爾達今季亦有遇強越弱的特性，今季聯賽與前四球隊交手未嘗一勝，僅得1和5負（見附表2），因此，今役受讓亦未必有甜頭。

除了要捧西維爾上盤外，亦可以吼西維爾勝2:0的波膽，因為西維爾近6場勝仗有3場都以2:0勝出，由於切爾達今季主場鬥前四時入球能力弱，宜向切爾達零入球的波膽埋手。

文：數人