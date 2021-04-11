【本報訊】衞冕傑志昨午在港超聯憑「黑山伊巴」丹恩奴域梅開二度，加上小將何振廷的開齋波，助球隊以3:0輕勝晉峰，多踢2場下領先次席東方龍獅7分。

傑志在旺角場超過1,300名球迷面前由丹恩奴域、基爾及巴爾拿等主力，帶領何振廷、羅梓駿及安永佳等本地兵爭四連勝。至於晉峰續受傷兵困擾，由卡爾特納及艾拔簡勞兩名西班牙球員領軍挑戰傑志。

12分鐘，丹恩奴域接應加維蘭傳中，遠柱窄位射入網，協助傑志早段打開紀錄。22分鐘，晉峰守將走漏傑志中場何振廷，讓該小將接應艾里奧頭槌二傳輕鬆射成2:0。其後球證何煒昇因傷未能繼續執法，要改由第四球證羅碧芝頂替，傑志半場領先2:0。

易邊後，晉峰有較多控球，但未能組織有威脅埋門，傑志在65分鐘藉丹恩奴域主射12碼得手，助球隊大勝3:0。傑志全取3分後以11戰25分居首，晉峰則9戰得6分排尾2。

傑志主教練朱志光賽後表示雖然在聯賽領先，但現時談蟬聯仍言之尚早：「球隊傳送上出現不少失誤，如想在亞冠盃爭成績是必須改善。」晉峰主教練何信賢就指中場不及對手，未有太多空間進攻。

同日尾場「雙黃會」，天水圍飛馬作客將軍澳運動場對理文，飛馬在半場落後一球的情況下，下半場有達施華連中三元，終以3:1反勝理文，繼續排在第三位。