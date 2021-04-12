美國網絡紅人L保羅自從開始打拳之後，成日都周圍撩事鬥非，最近仲盛傳已經約戰「不敗拳王」美韋達準備打表演賽。不過同拳王嘅大戰未打得成，L保羅日前去WWE做特別嘉賓嘅時候就先遭遇「挫折」。事關呢位26歲嘅網絡紅人喺賽後同邀請自己嘅Sami Zayn口角，之後仲將對方推跌。不過對手Kevin Owens冇領情不特止，仲趁L保羅想同佢握手嘅時候偷襲，一撻就將呢位Instagram有近1,900萬followers嘅「網紅」直接K.O.。至於喺得WWE打，呢個「Kevin Owens K.O. L保羅」嘅橋段係堅定流，呢樣嘢就留番畀大家自己判斷。

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