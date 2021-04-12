阿仙奴領隊阿迪達證實，早前在對利物浦的英超比賽中傷出的基蘭泰亞尼左膝韌帶受損，有可能會提早收咧，對於周日以3:0大勝錫菲聯的比賽中亦有布卡約沙卡受傷被調離場、正爭取來季歐洲賽事席位的阿仙奴無疑是一大打擊。

23歲的蘇格蘭左後衞泰亞尼，是於球隊於主場以0:3受挫紅軍的比賽中與占士米拿碰撞後膝傷，完半場前由薛迪索拉斯入替。掃瞄檢查顯示泰亞尼膝部韌帶受損，而阿迪達周日賽後承認︰「基蘭（泰亞尼）要缺席，球季可能報銷。」

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