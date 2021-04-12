很久沒觀看高球賽，以往在新加坡日間瘋狂打深夜瘋狂睇PGA，亦有幸評述美國公開賽及總統盃，更看到同事的女兒長大後成為LPGA球員！賽事普遍認為節奏慢，但最後一天往往緊張刺激，現場各處會爆響歡呼！美大師賽產生首位亞洲冠軍，日本松山英樹，由丸山Maruyama到松山Matsuyama，日本高爾夫一直低調而高持續性。周末容許適量觀眾滿是正能量！疫情下大家仍需努力，但越來越多大型比賽有觀眾標誌住「開始回來」及恢復！

歐洲足壇近日不乏大戰，隨之泛起對領隊甚至球員的質疑。惟當中這些又是否「質」對了人？試看看！熱刺只要不順利就會聽到說應炒摩連奴，惟班底根本應付不了頻密的多線激戰，球星亦未被給予市場同步的待遇。這些問題應問：直接管理球會的會長利維。

阿仙奴的奥巴美揚（圖）態度及紀律出問題，領隊阿迪達應更嚴厲，上陣時間算是管轄範圍，但紀律性處罰、特別是罰款就不是教練團隊能決定，應問：可能經常不在倫敦的決策者。巴塞隆拿成績欠佳，換朗奴高文！巴塞現財困，換教練買人是百上加斤。另無論陣式變更及用人的效率，高文是自安歷基後巴塞最有魄力的！應問：重任會長的拿樸迪有否長遠計劃。

利物浦對維拉，VAR被嘲諷又出現「體毛級越位」！就如一條考試算術的難題，難，但要用盡力答。怎樣接近，VAR也不能告訴主裁判：「很接近，可能越可能不越。」應問：相關人工智能發展速度，但就算AI也不會完美，取正面的吧。周中擔心那隊？拜仁！因為巴黎客勝斯特拉斯堡大輪換早領先，輕鬆得如練習。

文：何輝

足球評述員

周二見報