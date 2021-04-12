愛華頓周一作客白禮頓，是領隊安察洛堤領軍在英超出戰的第50場，但愛華頓最終只能以0:0悶和對手，聯賽四輪不勝，爭前四機會越見渺茫。

有射手卡維特利雲因傷缺陣的愛華頓，今場形勢不及白禮頓，惟主隊屢次失機，其中馬奧比31分鐘於禁區內施射被擋到後斜出，比蘇馬3分鐘後在禁區內窄角度倒掛又高出，完半場雙方互交白卷。

愛華頓戰至71分鐘才在今場比賽中唯一次射中龍，但占士洛迪古斯的射門被白禮頓門將羅拔山齊士救出。後備上陣的伊禾比於補時近射又高出，結果雙方兩無紀錄以0:0賽和。

各項賽事五場不勝的愛華頓未能超越熱刺，目前30戰得48分續居聯賽榜第八位，落後多賽一場排第四的韋斯咸7分，31戰得33分的白禮頓則微升一級至第15位，與多賽一場排第在第18位的富咸有7分距離。

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