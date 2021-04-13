ATP發聲明宣佈，世界排名第二的梅韋迪夫因為確診武漢肺炎，退出正在舉行的蒙地卡羅網球大師賽。

「無法參加蒙地卡羅賽，實在令人相當失望，我即時的目標是盡快康復，安全地復返賽場。」梅韋迪夫說。

梅韋迪夫目前正接受自我隔離，並接受賽會及ATP的醫療人員觀察，他的參賽席位已由阿根廷球手倫迪路頂上。

ATP周一曾發佈一條梅韋迪夫跟拿度，在蒙地卡羅一起進行練習的片段，但賽會暫時未有公佈，在首圈輪空的拿度會否繼續參賽。

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