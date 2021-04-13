葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度喺禮拜日意甲祖雲達斯大勝熱拿亞嘅賽事，踢足成場都冇波入，賽後仲除咗件波衫怒掟落地下發洩。C朗心情唔靚，一見到女朋友仔佐真娜就即刻開心晒，佢呢日喺ig分享同女友一齊做gym嘅相片，放閃之餘又可以騷肌，C朗面上都掛返起笑容啦。

自2016年開始就同佐真娜拍拖嘅C朗，一齊5年感情都非常好，除咗陪住大家吃喝玩樂同照顧一班仔女，佢兩個仲經常一齊做gym操fit，打卡上載去ig。今次練嘢C朗仲好識做，影相嗰時攬實佐真娜大晒恩愛，仲豎起手指公讚好。女友亦都好受落，攬番住C朗條腰，仲喺C朗個帖文留低個心心emoji。

今個禮拜周中就有歐聯，早喺16強不敵波圖出局嘅祖記，下場意甲要到星期六先踢，相信C朗會喺呢星期叉好電，然後喺鬥阿特蘭大嘅賽事搵返射門鞋。

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