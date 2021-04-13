3、40碼嘅射門大家睇波就見得多，但係40碼嘅頭槌入波你哋又見過未呢，上周六由Glentoran FC迎戰Dungannon Swifts嘅北愛爾蘭超聯賽事，就出現呢幕。事緣比賽踢到29分鐘，主場喺一次反擊中逼到客軍門將、已經43歲嘅前紅魔門將卡路爾(Roy Carroll)要出迎頭槌解圍，但係發生失誤頂咗畀主隊球員Rory Donnelly，益晒呢位29歲前鋒離門40碼第一時間將球波頂入網，而主隊最後都靠住呢個金球贏2:0全取三分。

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