周二澳職，近況同樣頗頹的紐卡素噴射機與珀斯光輝交手。聯賽已七連敗的噴射機今役當然希望藉主場之利而一舉反底，但球隊今役未能「夫添」出賽，鬥光輝的往績亦不突出，不如信數據取今役半場開「大」（中位數1.5球）更有根據。另外，由於今季澳職周二場利客隊，光輝受讓平/半宜捧下盤。（球賽編號：星期二1；今日5:05pm開賽）

噴射機迎光輝往績差

紐卡素噴射機目前以16戰得11分排尾2，但其實與包尾的墨爾本勝利同分，球隊近況亦差，近七場聯賽全敗。今迎珀斯光輝時，噴射機有前鋒楊基及後衞保加特都因傷缺陣，就算主力如前鋒奧當路雲及中場盧卡柏素等可以候命，兼且有主場之利，亦不見得有太多取勝板斧。

畢竟，噴射機今季在主場表現令人失望，於主場聯賽只得1勝7負，是12支澳職球隊之中最差，而且噴射機近6次聯賽迎戰光輝亦只得1勝3和2負；不過，要留意的是在這6仗中卻有5場都半場開「大」（見附表1），因此，今役宜取[1.5球]「半大」。

周二澳職客勝率逾半

珀斯光輝亦因為近8場只得1勝2和5負而令聯賽排名跌出前6，目前以14戰得17分排尾3，若球隊希望重上前列，就要急起直追，因此，今役戰意毋庸置疑。人腳方面，光輝今役仍缺翼鋒伊高路美迪斯及中場歷克蘇利雲，不過幸好前鋒科拿路利仍保持一定入球能力，配合主力如中場基爾堅尼等，今役就算作客，仍有力勝出。另外，有一個很強的數據，就是今季澳職周二場對客隊頗有利。在八場周二場中，客隊有五次均能勝出，當中包括榜首隊中岸水手爆冷不敵到訪的西悉尼流浪者（見附表2），信數據的話今役就要捧光輝勝出。 文：數人

熱選 珀斯光輝（下）

冷推 紐卡素噴射機大[1.5]（2.3）

表1：噴射機近屆聯賽迎光輝多「半大」

日期 賽果（半場） 半場大細*

29/02/2020 勝珀斯光輝2:1（2:0） 大

09/11/2019 和珀斯光輝1:1（1:0） 細

16/12/2018 負珀斯光輝0:2（0:2） 大

06/04/2018 負珀斯光輝0:2（0:2） 大

15/10/2017 和珀斯光輝2:2（1:1） 大

15/01/2017 和珀斯光輝2:2（2:1） 大

*中位數1.5球

表2：今季澳職周二場利客隊

日期 主隊 賽果（半場） 客隊

06/04/2021 西悉尼流浪者 2:2（0:1） 中岸水手

02/03/2021 西悉尼流浪者 0:2（0:1） 墨爾本城

02/03/2021 珀斯光輝 1:2（0:2） 中岸水手

23/02/2021 墨爾本城 3:2（2:0） FC悉尼

09/02/2021 布里斯班獅吼 0:2（0:0） FC麥克阿瑟

26/01/2021 墨爾本勝利 2:1（0:0） 珀斯光輝

19/01/2021 中岸水手 0:1（0:0） 西悉尼流浪者

29/12/2020 布里斯班獅吼 0:1（0:0） 墨爾本城

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洛達咸「大」浪中爭護級

被捲入降班漩渦的洛達咸，在周二的英冠迎戰昆士柏流浪（QPR）時當然要全力搶分護級，不過，由於洛達咸近仗與QPR交手入球偏多，今役宜取中位數[2.5球]的入球「大」。（明日2:00am開賽）

洛達咸目前以37戰得36分排尾3，少尾4的高雲地利6分，卻少踢3場，只要球隊在餘下的比賽能成功搶分，護級成數仍然不俗，因此，今迎QPR時戰意一定好。洛達咸今役除有後衞麥托克上陣成疑外，其餘位置皆能派出最強人腳，定會全力在QPR身上爭取入球。排第11位的QPR雖有前鋒查理柯士甸停賽，但一班攻擊球員如賴登戴基斯都腳風頗順，難怪近5場有4場入球開[2.5球]「大」，加上QPR近4次與洛達咸交手總入球全部在3球或以上，今役要捧入球「大」。

以40戰得35分排尾2的錫周三，護級形勢更劣，他們在周二迎戰第四位的史雲斯時更加要搶分。由於錫周三今季聯賽9次鬥前5球隊6次開[3球]，單計主場亦4迎前五球隊3次開[3球]，今役要追[3球]。（明日1:00am開賽）

混合過關

星期二（待定） 錫周三[3球]x

星期二（待定） 洛達咸大 2x1

今輪英冠數字密碼

3 錫周三今季聯賽4次迎戰前5球隊3次開[3球]

4 洛達咸近4次與QPR交手總入球全部在3球或以上

4 QPR近5場有4場入球開「大」（中位數2.5球）

6 錫周三今季聯賽9次鬥前5球隊6次開[3球]

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黑貓爭升班「細」穩陣行先

「黑貓」新特蘭要力爭直接升班位，在周二的英甲到訪要搶分護級的韋根時，首要目的自然是勝出而不是大勝，加上黑貓今季與弱旅交手的總入球亦不算多，今役宜取[2.5球]「細」。（明日1:00am開賽）

新特蘭目前以39戰得71分排第3，落後榜首的侯城8分但少踢2場，亦只少次席的彼德堡5分但少踢1場，若希望能直接升班（即取得聯賽頭兩位），在餘下賽事就不容有失。黑貓今季喜踢穩守突擊，對著下游球隊亦不多會大勝，今季聯賽10次與榜末6弱交手，就有8次總入球在2球或以下，加上球隊近四場作客全部開[2.5球]「細」，今訪排尾四要搶分護級的韋根時，相信入球亦不會多。

至於第11位的唐卡士打迎戰第18的伯頓時，則可以直取和波。唐卡士打與伯頓在今季聯賽都不算和波特別多的球隊，偏偏兩隊近季相遇卻經常打和，2軍近7次交手有5次打和之餘，唐卡士打近4次迎戰伯頓亦全部和波，信數據今役可再追和波。（明日2:00am開賽）

混合過關

星期二（待定） 韋根細x

星期二（待定） 唐卡士打和 2x1

今輪英甲數字密碼

4 新特蘭近4場作客全部開「細」（中位數2.5球）

4 唐卡士打近四次迎伯頓全部和波

5 唐卡士打近7次與伯頓交手5次和波

8 新特蘭今季聯賽10次與榜末6弱交手有8次總入球在2球或以下

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山度士贏唔晒兩「倫」博[+1]

巴西球隊山度士在南美自由盃第三圈外圍賽首回合客領先阿根廷的聖羅倫素3:1，周二返回主場踢次回合，正路來說很大機會再勝一仗；不過，翻查紀錄，山度士近季在自由盃兩回合的比賽中未嘗兩回合皆勝，加上球隊未能「夫添」，「讓球主客和」一於博到訪的聖羅倫素開[+1]的「客勝」。（明日8:30am開賽）

山度士在首回合作客聖羅倫素憑著盧卡斯巴拉加、馬連奴及16歲小將波基斯的入球以3:1勝出。周二返回主場踢次回合，料仍會以巴拉加夥拍馬連奴攻堅，波基斯先列後備，配全主力如後衞柏拿等，有機會再下一城。不過，山度士近季未嘗於自由盃兩回合皆勝（見附表），加上今役有中場雲斯尼斯、安祖斯山齊士及祖比臣蘇沙等因傷缺陣，或有暗湧。聖倫羅素近11場客場盃賽僅2負，中場奧斯卡羅美路等把握力亦不俗，今役有力一戰。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合後加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

讓球主客和

星期二（待定） 聖羅倫素勝[+1]

山度士近兩季未嘗自由盃兩回合皆勝

球季 首回合戰果 次回合戰果

2021 主勝拿拉體育會2:1 客和拿拉體育會1:1

2020 客和小保加0:0 主勝小保加3:0

2020 客和甘美奧1:1 主勝甘美奧4:1

2020 客勝利加大學2:1 主負利加大學0:1

註：只計兩回合制賽事

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