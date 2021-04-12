【本報訊】出爐菁英盃冠軍東方龍獅昨晚在港超聯苦戰至完場前一刻，由基頓把握流浪防守犯錯建功，2:2逼和標準流浪。

上周擊敗愉園首奪菁英盃的東方受傷兵困擾，昨晚在旺角場762名球迷面前變陣爭4連勝，前線由辛祖、費蘭度及林恩許攻堅，馮慶燁代替艾華度與基頓合組中場防線，李嘉耀及翟廷峯重返正選。

流浪同樣變陣，盧均宜改踢中場，支援林嘉緯及陳肇鈞，以加強中場組織力，前鋒亞加斯圖及中堅基藍馬復出。17分鐘，東方隊長梁振邦禁區內施射僅出界，費蘭度在35分鐘又近頂中柱，辛祖在完半場前禁區內施射又被流浪門將李溢晉托出，2隊半場打成0:0。

易邊後，東方只花三分鐘便先開紀錄，辛祖禁區內控定射入。東方本有機會擴大優勢，惜黃威在53分鐘近頂中楣，更不幸是一分鐘後被流浪反擊，亞加斯圖快放至禁區射成1:1。東方失守後隨即換入鍾偉強，可是在58分鐘再因防守鬆懈，被倒戈的林嘉緯前場輕鬆交予右路的祖連奴，前者再衝入禁區接應，無人看管第一時間抽射上角入網，流浪反先2:1。

補時四分鐘東方最後一擊，辛祖傳中，流浪門將李溢晉出迎與中堅杜格拉斯相撞後皮球彈橫，基頓輕易射入空門，追成2:2完場，東方和波後10戰得19分，落後榜首、多踢1場的傑志6分，東方周六下午在旺角場對理文，流浪9戰8分守在第6位，下周日對南區。