周一NBA常規賽湖人作客紐約人，領軍的中鋒杜蒙特（Andre Drummond）全場只起手3次僅得3分，加上湖人三分命中率不濟及全場狂交25次失誤，被倒戈母會的紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）狠狠攻下34分10籃板，當年他於新秀年被湖人無情拋棄。紫金兵團在下半場被拉開比數下，最後以96:111告負。

紫金兵團上戰面對攻強守弱的網隊，全隊8位球員得分上雙兼大灑三分雨，射入平今季新高的19個三分球，力克三巨頭不齊腳的網隊。惟於同一城市，面對今季表現驚喜且防守穩固的紐約人，湖人整體狀態明顯下滑。上場輕鬆打爆網隊內線的中鋒杜蒙特，今場在紐約人禁區得不到便宜，他整場只起手3次，3投1中得3分另摘下10個籃板。儘管紐約人今場三分命中率低至18.5%，但湖人整體命中率亦不及對手，他們上半場靠控衞舒路達 （Dennis Schroder）的火力支撐，打完首兩節後落後52:55。

2014年選秀被湖人以首輪第7順位選中的蘭度爾，職業生涯在紫金兵團起家，惟新秀年表現不錯的他合約結束後，湖人竟未跟他續約亦未把他交易，直接被母會無情拋棄的他，於17/18球季以自由身加盟塘鵝。因此他賽前受訪時亦稱，自己在對陣湖人前經已摩拳擦掌，永遠都有股特別的「動力」。結果他就在下半場發威攻入15分，為紐約人拉開比數，更以穩固防守逼使湖人全場交出25次失誤，數字接近紐約人的一倍，更創今季失誤新高，他們在失誤就足足失了29分。即使湖人第四節中段連取10分，一度把比分收窄至87:92，但隨即又被蘭度爾博到「AND-1」，兼領軍打出一波8:0攻勢。湖人最後以96:111告負，自勒邦占士（LeBron James）於3月中旬扭傷腳踝後，球隊12場常規賽得5勝7負。

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