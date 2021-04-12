有「小魔女」之稱的美籍韓裔高爾夫球名將魏聖美，曾經是大家口中的天才少女，但她已步入人生另一階段，成為了別人的妻子及母親。懷孕期間亦不時在社交媒分享大肚照片、女兒出生後亦有分享一家生活照的她，闊別高球場兩年後上月底終於復出，雖然戰績不似預期，但正如她復出前在訪問中表示，女兒Makenna是她再戰高球場的動力，她希望讓自己開心和令女兒自豪。

上月底，產後復出的魏聖美在起亞精英賽首兩日分別打出81桿和74桿，未能晉級第三日賽事。本月初在復出第二項賽事的ANA錦標賽，魏聖美兩日分別打出70和79桿，同樣在兩日比賽後出局。魏聖美復出前不諱言，自己不止要過關還想取勝，每一次擊球都會全力以赴︰「我會一桿一桿地打，盡情享受，以及嘗試令我的女兒自豪。」

魏聖美10歲便成為USGA女子業餘公共球場錦標賽史上最年輕參賽球。2003年，她贏得美國女子業餘公共球場錦標賽冠軍，是奪取USGA成年組賽事的最年輕球手，她還在納比斯高錦標賽獲第九名，成為LPGA史上獲前10名的最年輕球員。憑着出色球技和出眾外型，青少年時期已在高球界打出名堂的她很快成為了媒體的寵兒。

2005年，魏聖美在滿16歲前轉打職業賽，2009年在墨西哥舉行的Lorena Ochoa邀請賽封后，奪得職業生涯首個LPGA巡迴賽冠軍。魏聖美生涯共贏得五個LPGA巡迴賽冠軍，其中，2014年在美國女子公開賽掄元，首奪高球大滿貫，實力進一步獲得肯定。

受到手腕傷困擾的魏聖美，2019年6月在KPMG女子PGA錦標賽出局後，宣佈提早結束球季，同年8月與NBA湖人名宿謝利韋斯（Jerry West）兒子、NBA球隊勇士的籃球事務總監莊尼韋斯（Jonnie West）共諧連理，去年6月更榮升母親，誕下兩人的第一個女兒Makenna Kamalei Yoona West。

現年31歲的魏聖美在復出前受訪時表示，她在2019年的KPMG賽後以為自己已經玩完，當她發現自己懷孕後更加相信沒機會復出，惟懷着的是女嬰改變了其想法，看到活士和其子查理在2019年大師賽同場比賽亦成為一大動力。「我想讓她（女兒）即時看到我打高球。讓她看YouTube片段是一回事，但讓她即親眼看我走到球場上、努力工作和以身作則又是另一回事。」

魏聖美檔案

Michelle Wie West

國籍︰美國

出生日期︰1989年10月11日（31歲）

出生地點︰夏威夷

配偶︰莊尼韋斯（Jonnie West）

身高︰1.83米

項目︰高爾夫球

轉打職業賽︰2005年

現時巡迴賽︰LPGA巡迴賽（2009年加入）

LPGA巡迴賽冠軍︰5

1. 2009年11月15日 墨西哥邀請賽

2. 2010年8月29日 加拿大女子公開賽

3. 2014年LPGA錦標賽

4. 2014年美國女子公開賽

5. 2018年3月4日女子世界錦標賽

大滿貫最好成績︰2014年美國公開賽冠軍

部份榮譽及紀錄︰

2004年勞倫斯世界體育獎最佳新秀

2014年勞力士安妮卡大賽獎

2000年，10歲便成為USGA女子業餘公共球場錦標賽史上最年輕參賽球。

2003年，贏得美國女子業餘公共球場錦標賽冠軍，是奪取USGA成年組賽事不論男女的最年輕球手。

2003年，獲得納比斯高錦標賽獲第九名，成為LPGA史上獲前10名的最年輕球員。

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