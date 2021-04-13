明尼蘇達州周日發生黑人青年被警員意外擊斃的事件後，NBA宣佈周一木狼對網隊的常規賽推遲，同日MLB雙城以及NHL荒野的比賽亦改期。

明尼蘇達州一名20歲黑人青年賴特（Daunte Wright）周日在駕車期間被警員截查，警員發現賴特正被通緝並準備將他拘捕，賴特與警員糾纏，掙脫後返回車上並遭一名警員開槍擊中。布魯克林中心警方周一在記者會上表示，開槍的女警員似乎「意外走火」，本想拔電槍卻誤拔手槍。

槍擊事件引發民眾上衝抗議，而周一涉及明尼蘇達球隊的NBA、MLB及NHL比賽均改期。其中NBA在周一的聲明中表示，「由於昨日明尼阿波利斯發生的悲劇，今晚木狼主場對網隊的比賽將會改期。NBA是在諮詢了木狼隊管理層、當地以及州政府官員後作出改期的決定。我們的心與賴特的家人和朋友同在。」

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