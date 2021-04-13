前港腳歐陽耀冲去年12月赴日本落班，至今已逾四個月。周二日丙球YSCC橫濱終於公佈，歐陽耀冲加盟，首成位在日本聯賽效力的香港球員。

歐陽耀冲去季效力流浪時獲機會到日本參加日職工會舉辦的年度試腳，雖當時未獲日本球會垂青，但去年疫情期間一直與外地球會聯絡，終於去年尾日本封關前趕赴當地。歐陽耀冲其後僅透露落班國家為日本，並暫時在半職業球會跟操，準備體測及處理手續後待官方公佈。然而，他自一月起再沒有在網上發放新消息。

歐陽耀冲對上一支效力的球隊為標準流浪，該會總監李輝立日前亦確認已收到一間日本球會索取歐陽耀冲轉會紙的要求，證實歐陽耀冲獲日本球會垂青。今日YSCC橫濱公佈，獲歐陽耀冲由流浪加盟。

31歲的歐陽耀冲在YSCC橫濱官方網站表示：「我小時候已夢想在日本踢球，終於可成為日職球員，實現夢想。感激球隊上下對我的幫助，作為香港首名日職球員，我會盡力在日本球壇作出貢獻，從今起多多指教。天道酬勤！」

YSCC橫濱去季在日丙18支球隊中僅排17，今季亦暫時5戰僅得2分，在15隊中排第14。

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