上周六重心阿爾克馬爾[-1]順利開出，今個周中冇荷甲，都係搵番荷甲球隊有份玩嘅歐霸盃賽事嚟賭；八強次回合羅馬主場對阿積士（圖），阿積士首回合贏形勢但就輸波，今次次回合一定要攻，遇上羅馬近期防守力又麻麻，呢啲情況就一定追「大」。

阿積士周日場荷甲作客華域克，冇理歐霸盃後顧，照樣排出強陣，包括安東尼馬菲奧斯、杜辛泰迪治、卡拉臣等主力，臨場就梗係落晒飛，「讓球」去到讓兩球/兩球半，入球「大」[3.5/4球]都落晒飛，結果只靠冇份踢歐霸盃嘅施巴斯坦賀拿入一粒，以1:0小勝，跟風飛真係輸到眼坦坦。之前都提過，高大中鋒賀拿加盟咗阿積士，反而對球隊進攻冇咩幫助，就算呢場佢一箭定江山都係咁話，歐霸盃冇佢份，又可以見番一隊效率高、速度快嘅阿積士。星期四次回合作客羅馬，贏1:0都要出局，真係唔擔心阿積士進攻決心，其實首回合主場輸波都幾唔抵，12碼唔入、門將舒靴賓派大膠，結果由贏變輸。阿積士今次無論用舒靴賓定史基倫堡守龍，後防都唔多似穩陣，所以可以繼續追「大」。

羅馬近況都唔錯，上仗小勝博洛尼亞，近3仗2勝1和，今次和波就出線，反而莊家唔多睇好，世界博彩公司平均值，羅馬W竟然有2.65倍，反而阿積士2.4倍，平手盤羅馬仲要高水，就真係驚驚地，所以都係唔玩「讓球」盤。睇番羅馬踏入淘汰賽，5場波都有4場總入球3球或以上，近4場歐霸盃主場都入到3球或以上，包括炒克盧日5:0，真係單邊都夠開「大」，打反擊亦有一手，信兩隊鬥攻再開「大」。

同日有分頭選擇，就揀布拉格斯拉維亞同阿仙奴，布拉格斯拉維亞一路以黑馬姿態晉級，淘汰過李斯特城同格拉斯哥流浪兩支英國兵，主場兩場都和波，今次有一個作客入球喺手，一定先求穩守，阿仙奴唔係咁易咬得入，和波合理。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

【資料寶藏】

羅馬歐霸盃5場主場取4勝1和，上圈戰薩克達亦輕鬆以3:0取勝，累積轟入14球。