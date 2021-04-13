愛爾蘭「串嘴格鬥王」麥基格宣佈，取消今年7月10日對普利亞之戰，並會另覓對手。

麥基格今年1月在雙方第2次交手時，於第2回合被技術擊倒，他原本希望在7月10的UFC264再戰普利亞，但兩人日前突然在社交網站Twitter爆發罵戰，令這場大戰胎死腹中。

事緣麥基格周一在Twitter發文，預測自己可以在第4回合擊倒普利亞，豈料對方留言回應指，這位前拳王並履行上仗賽前的承諾，向他名下的慈善基金會捐款50萬美元。

被指「走數」的麥基格反駁指，那是一筆捐款而不是債項，又謂自己一直未收到對方提交的捐款用途計劃書。麥基格其後留言表示，兩人之間的拳賽已經取消，並會為7月之戰另覓對手。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波