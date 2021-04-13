勇士明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）在周一主場鬥金塊的常規賽，以超神表現狂轟53分7籃板和4助攻，刷新其個人生涯及聯盟多個紀錄，協助勇士主場以116:107勇挫金塊。

咖喱仔超神紀錄

● 超越名宿張伯倫在勇士的總得分，成為隊史得分王

● 連續7場得分30+，成為勇士隊史上自1967/68球季域克巴利後首位連續7場30+球員

● 職業生涯第18次單場射入至少10個三分球，在聯盟史上排名第一，領先隊友K湯遜的5次

● 職業生涯第9場得分50+比賽（今季第3場），成為聯盟史上第7位球員生涯數次完成單季3場或以上得分50+

● 職業生涯第43場40+比賽（今季第5場），今賽前他獲得40分+勇士戰績為35勝7負

● 職業生涯第2次單季至少有3場得分50+，僅次於佐敦（5次）、拜恩（3次）和夏登（3次）

● 成為NBA史上首位在32歲或以上的球員單季有3場比賽得分50+

● 第29次單節20+在聯盟現役球員居首，自1997年有單節數據以來僅次於拜恩的36次

● 今季第10次半場25+，排聯盟第一。

咖喱仔近七場常規賽得分

●32分、36分、37分、41分、32分、38分、53分

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