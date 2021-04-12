英乙榜尾甘士比上周六作客以0:1受挫巴拉福特，前鋒史提芬佩尼更在完半場前，疑因不滿隊友莫里斯的傳球發生爭吵，結果前者失控在球證面前「施丹上身」，用頭撞向隊友莫里斯，結果球證向佩尼出示紅牌。事後甘士比官方Twitter發文指佩尼不可原諒，領隊保羅靴斯亦坦言，今季恐不再派佩利這名29歲前鋒上陣。

這場比賽，對手巴拉福特於42分鐘藉安東尼奧干拿的入球而領先，數分鐘後佩尼就與隊友莫里斯爆發衝突，甘士比官方Twitter總結今次事件稱：「甘士比上半場落後0:1……看到佩尼在上半場結束時因以頭撞莫里斯而領到紅牌……不可原諒。」

賽後領隊保羅靴斯表示：「這是你不能辯護的事情，兩名球員令球會、令隊友及令球迷失望，事件發生後，他們亦令比賽變得更加困難，我看不到事件因我正在步向球員通道。現在我要考慮下一步如何對球隊是最好的，球會將會處理事件，這將會是保密的，佩利將會因領紅停賽三場，但我需要思考一下，以決定到底他今季會否再為球隊上陣。」

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