周日NBA常規賽塞爾特人作客西岸勁旅金塊，綠軍今仗大部份時間處於落後形勢，但他們在第三節末段起，打出一波31:3的一面倒攻勢，新星塔圖（Jayson Tatum）更在第4節轟入14分，協助綠軍完成大逆轉，以105:87反勝金塊，取得近6戰第5勝，兼終止對方八連勝走勢，亦是新兵A哥頓 （Aaron Gordon）加盟以來上陣八場的首敗。

塔圖和隊友J布朗（Jaylen Brown）賽前因傷被列作上陣成疑，不過二人強行上陣。雖然綠軍上半場表現慢熱，整體命中率只得34.9％，但金塊亦有主力謝美梅禮（Jamal Murray）因膝傷連續缺陣第四場，中鋒祖傑（Nikola Jokic）也手感欠佳，綠軍半場被金塊領先45:51。易邊後綠軍找到時機起革命，塔圖領軍於第3節末段至第4節初段，打出一波31:3攻勢。綠軍反超前之際，金塊毫無還擊之力，第4節只得8分。此節頻頻「摸釘」獲0分的祖傑更心急如焚，交出失誤後多次找球證爭論，未有回防。

協助綠軍完成大逆轉，更令對手自亂陣腳，今場獲28分10籃板的塔圖賽後說：「我們在溝通上改善了很多，開始實行換防，這幫了我們很多。」

文：華弟