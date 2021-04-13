正為護級而戰的西布朗周一在英超主場迎戰修咸頓，開賽4分鐘便有麥巴耶戴亞尼頭槌破網，不過他被指越位而視像助理球證（VAR）未能成功劃線以作確認，入球被判無效而慘食「詐糊」。幸而憑着馬圖斯佩雷拉射入12碼，馬菲菲臘斯及哥林羅賓遜又各建一功，西布朗最終大勝修咸頓3:0，VAR則成為了今場比賽的焦點所在。

戴亞尼近門頂入之後，旁證立即舉旗示意越位，慢鏡重播雖顯示戴亞尼所在位置應未有越位，惟VAR無法劃出一儵實線以確認，因此維持球場上的判決，入球無效。

西布朗領隊艾拿迪斯賽後直指那判決是錯的，而賽後記者會上被問到VAR承是否淪為笑柄時，大Sam說︰「我恐怕是。所有人都看到沒有越位，我們有不同的角度，至少有16個鏡頭。」

事實上，戴亞尼被「屈走」的這一球，並不是英超今周比賽唯一由VAR引起的爭議。上周五，狼隊以1:0絕殺富咸的比賽中，上半場補時便有韋利安荷西的入球因VAR指普丹斯越位在先而無效，利物浦上周六以2:1反勝阿士東維拉之役，上半場補時則有羅拔圖法明奴的入球因為VAR指迪亞高祖達越位而被吹走。

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