巴黎聖日耳門（PSG）周二歐聯8強次回合大戰拜仁慕尼黑前，尼馬盛讚拍檔基利安麥巴比助他融入法甲生活，教他如何在異鄉做一位「法國人」。

平時給外界印象，29歲的尼馬像是「大佬」，年輕他7歲的麥巴比就經常跟在他身邊。不過，身為一名外來的巴西人，原來尼馬在異鄉經常要請教麥巴比：「他教了很多關於如何成為法國人的方式......解釋給我聽法國人的心態。很大程度，我能適應下來都是因為他，欠了他不少，而我現在很滿意在法國的生活。」

他隨後再讚麥巴比的為人：「我要說，麥巴比真的很體貼，而且總是很開心、有禮貌和友善。這就是為何我們自接觸以來，一直相處得很好，因為他就是這麼美麗的人。當年有機會看到他訓練，觀察到他的速度和盤扭，就會很驚訝地將他看成是金童，而且他不只才華過人，也很謙卑，這樣他就能持續進步。」

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