瑞典球星伊巴謙莫域上個禮拜六先喺AC米蘭擊敗帕爾馬嘅賽事，疑似侮辱球證被罰直紅驅逐離場，點知隔咗幾日佢又出事。米蘭現時因為疫情關係仲實施緊局部封城，但伊巴周末就被拍到喺當地一間餐廳同朋友食飯，涉嫌違反米蘭嘅防疫守則。

意大利新聞網站Fanpage.it禮拜一上載咗幾張聲稱喺周日中午影嘅相片，話伊巴同朋友喺米蘭一間餐廳聚餐，包括佢一位前隊友阿比迪，仲話佢哋飲酒作樂之餘，全部都冇戴口罩。周日係米蘭位於嘅倫巴第地區最後一日封城，隨着疫情有改善迹象，政府都會逐步放寬措施，將地區警號為「紅區」降至「橙區」，只要伊巴耐心等吓就唔需要違禁。

嗰間餐廳嘅老闆Tano Simonato就話網站講嘅故事失實，佢澄清伊巴班人包括阿比迪，嚟佢餐廳並唔係聚餐：「佢哋唔係嚟食飯，不過作為老友，我哋有飲返兩杯。」有接近伊巴嘅消息人士都同法新社表示，話呢位瑞典球星只係去出席「工作會議」。雖然伊巴染過武漢肺炎或者有抗體，但都係小心為上好啲。

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