韋斯咸翼鋒連格近期Fit到爆，球隊今季隨時靠佢殺入歐聯，槌仔幫隊長麥克盧保近日就透露要向連格呢位隊友「找數」，請對方去Staycation喇。

借去韋斯咸後脫胎換骨嘅連格，近期變咗英超最紅球員，上星期六鬥李斯特城又入兩球同交出一助攻。不過隊長麥克盧保就因為連王發威笑住跌錢，事關呢位曼聯借將啱啱嚟到槌仔幫嗰陣，對方同佢輸賭，如果可以入到八球波嘅話，就會請佢去倫敦市中心一間五星級酒店Staycation，聽講呢間酒店最平都要成5,000蚊港紙一晚。

如果連王幫球隊攞到下季歐聯參賽資格，作為啱啱代表球隊上陣第400場英超嘅忠臣，盧保又點會介意輸呢啲開心錢呢？

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