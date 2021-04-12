自杜曹上任後車路士改踢3-4-2-1陣式，不少球員如佐真奴費路、高華錫、美臣蒙特等已基本確定正選，然而箭頭位置一直未找到合適人選，首回合車路士對波圖的兩個入球，分別是來自中場美臣蒙特及後衞芝維爾，該仗正選出任「假九」的夏維斯，終於在上輪聯賽交出1傳1射帶領球隊4:1擊敗水晶宮，賽後杜曹亦勉勵陣中其餘前鋒如迪姆華拿、譚美阿巴謙等人，是時候入球為球隊作出貢獻。

去夏以7,100萬鎊（約7.6億港元）加盟藍戰士的夏維斯，上場終打破長達近半年的英超入球荒，但正所謂有人歡喜有人愁，同樣在去夏加盟的迪姆華拿入球率一直不高，對上一次取得「士哥」要數到2月中對紐卡素；至於前領隊林柏特的「愛將」譚美阿巴謙，自杜曹上任後出場機會大減，踏入2021年英超仍未開齋。

上場車路士4:1擊敗水晶宮一戰，迪姆華拿與譚美阿巴謙僅在後備席觀戰，賽後領隊杜曹勸勉二人：「現在是時候為自己的位置而戰，你要努力戰鬥令自己留在場上。現在是季尾關鍵時刻，不會作大幅輪換，因我們正爭逐前四，沒有任何一場是不重要的。」由於夏維斯已連續兩場正選上陣，1周3賽下料他的德國同鄉迪姆華拿，將有機會登場表現自己。

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