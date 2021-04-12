周二歐聯八強次回合，英超球隊車路士再次在西班牙比斯桑球場，迎戰手下敗仗波圖，藍戰士首回合正正是在同一球場，以2:0淨勝波圖取得領先優勢，事隔一周再戰，雖然波圖有兩大進攻主力復出，但預計手執兩球優勢的車路士，戰術勢更保守，料今場賽事將一球起、兩球止，「入球大細」中位數[2.5球]宜捧「細」。（球賽編號：星期二14；now644、有線661及無綫myTV Super800台明日3:00am直播）

首回合筆者推介「細」盤順利開出，雖然該仗車路士有更高控球率，不過波圖全場卻能創造出12次射門，比起藍戰士多出一倍，然而論把握力藍軍明顯更勝一籌，最終在上下半場各入一球輕鬆取勝，料事隔一周再戰，今仗戰情不會有太大分別，車路士將盡量控球在腳主導球賽，至於波圖將會背城借一，務求至少攻入兩球追回比數。

雖然波圖今場有首回合停賽的首、次席射手沙治奧奧利華拉與達利美齊齊復出，但這支球隊的火力不高，已經有21場比賽未能攻入2球以上，在國內面對葡超弱旅尚且未能展示出班霸級攻力，今仗更難攻破專心防守，務求保住勝局的車路士。

車路士今仗能「夫添」出擊，「世一」防中尼高路簡迪上輪聯賽已復出，此子上圈次回合淘汰馬德里體育會時「滿場飛」，為藍軍填補防守漏洞及搶佔中場優勢，結果成為該仗的最佳球員，甚至被形容有他在陣，車路士如擁有打多一人優勢，料自杜曹上任後17場賽事多達14場開「細」的車路士，今仗將續施「守」術，以穩字行先不會主動搶攻，故可追捧入球「細」。

文：尊嘉